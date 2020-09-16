Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ДонОГА: Постановление Рады о водоснабжении Донетчины важно, но всех проблем не решит

16 сентября 2020, 21:33

ДонОГА: Постановление Рады о водоснабжении Донетчины важно, но всех проблем не решит

Донецкая область теряет около 65-70% воды из-за активных боевых действий и значительной изношенности водоводов компании «Вода Донбасса». Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В частности, оборудование и сети второго Донецкого водопровода находятся в аварийном состоянии, рассказал чиновник.

Кириленко отметил, что из-за потерь воды крупнейшие города области не обеспечиваются бесперебойным водоснабжением, особенно при увеличении забора воды летом и остановки подачи из-за аварий.

Глава ДонОГА напомнил, что с августа 2018-го по август 2019 года произошло 19 повреждений, в результате чего прекращено или сокращено водоснабжение в Константиновке, Дружковке, Торецке, Славянске, Краматорске и в Константиновском и Ясиноватском районах почти на 2,5 месяца. В течение следующего года произошло уже 32 аварии, из-за чего сокращение/прекращение подачи воды длилось 4 месяца.

В связи с этим, Кириленко поблагодарил Верховную Раду, которая поддержала постановление № 3835, в котором изложена «дорожная карта» ДонОГА по улучшению водоснабжения Донецкой области.

Он отметил, что восстановление наиболее аварийных участков 2-го Донецкого водопровода протяженностью 21,7 км позволит обеспечить стабильное круглосуточное водоснабжение в указанных населенных пунктах.

«И хотя указанное Постановление, к сожалению, не сможет в полной мере решить всех проблем водообеспечения Донецкой области, сегодня сделан еще один шаг в этом направлении», — добавил глава ДонОГА.

Модернизация всей системы «Воды Донбасса» рассчитана на три года. Стоимость проекта составляет более 5 миллиардов гривен. В частности, стоимость работ на объектах «первой очереди», о которых идет речь в постановлении — около 800 миллионов гривен.

ТЕГИ

Прочее
Вода Донбасса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»
13:30
Боевика-россиянина из «ДНР» подозревают в похищении супружеской пары в Макеевке
10:29
Пятеро человек умерли в ОРДЛО из-за COVID-19. За сутки — 22 новых случая болезни
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:54
В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык
11:14
«ДНР»: Еще пятеро человек умерли от COVID-19
09:47
ОБСЕ увидела новые траншеи ВСУ и боевиков. Некоторые из них — возле гражданских домов
01:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября
06:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
20:55
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
08:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
07:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
18:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
все новости
23:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:25
Что происходит на линии огня во время перемирия. Репортаж из Красногоровки ►
22:24
Принятие решений в ТКГ по-прежнему блокируется из-за споров о выборах в ОРДЛО
21:33
ДонОГА: Постановление Рады о водоснабжении Донетчины важно, но всех проблем не решит
21:00
«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»
19:32
СМИ: Украина в ТКГ потребовала от РФ освободить недавно осужденных крымских татар
18:45
Филарет выздоровел от коронавируса
18:01
Штаб зафиксировал два нарушения «режима тишины» за сегодня
17:51
СМИ: Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об «автономии» ОРДЛО
16:45
У семьи начальника СБУ на Донбассе есть квартира в Испании. Всю собственность оценили в 44 миллиона гривен
16:20
В ГБР назвали 5 причин, повлекших аннексию Крыма
15:52
Справка переселенца в «Дії»: правительство разрешило цифровой документ
15:14
Кабмин пересмотрел условия запрета посещения школ и детсадов из-за COVID-19
14:54
Геращенко: Балух не приходит в сознание после избиения
14:41
Ограничения в «красной» зоне карантина теперь будут определяться совместно с регионом
все новости
ВИДЕО
Что происходит на линии огня во время перемирия. Репортаж из Красногоровки ►
16 сентября, 23:25
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 17:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 18:33

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция