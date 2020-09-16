ДонОГА: Постановление Рады о водоснабжении Донетчины важно, но всех проблем не решит

Донецкая область теряет около 65-70% воды из-за активных боевых действий и значительной изношенности водоводов компании «Вода Донбасса». Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



В частности, оборудование и сети второго Донецкого водопровода находятся в аварийном состоянии, рассказал чиновник.



Кириленко отметил, что из-за потерь воды крупнейшие города области не обеспечиваются бесперебойным водоснабжением, особенно при увеличении забора воды летом и остановки подачи из-за аварий.



Глава ДонОГА напомнил, что с августа 2018-го по август 2019 года произошло 19 повреждений, в результате чего прекращено или сокращено водоснабжение в Константиновке, Дружковке, Торецке, Славянске, Краматорске и в Константиновском и Ясиноватском районах почти на 2,5 месяца. В течение следующего года произошло уже 32 аварии, из-за чего сокращение/прекращение подачи воды длилось 4 месяца.



В связи с этим, Кириленко поблагодарил Верховную Раду, которая поддержала постановление № 3835, в котором изложена «дорожная карта» ДонОГА по улучшению водоснабжения Донецкой области.



Он отметил, что восстановление наиболее аварийных участков 2-го Донецкого водопровода протяженностью 21,7 км позволит обеспечить стабильное круглосуточное водоснабжение в указанных населенных пунктах.



«И хотя указанное Постановление, к сожалению, не сможет в полной мере решить всех проблем водообеспечения Донецкой области, сегодня сделан еще один шаг в этом направлении», — добавил глава ДонОГА.

Модернизация всей системы «Воды Донбасса» рассчитана на три года. Стоимость проекта составляет более 5 миллиардов гривен. В частности, стоимость работ на объектах «первой очереди», о которых идет речь в постановлении — около 800 миллионов гривен.