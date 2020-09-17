Российского рэпера Басту исключили из перечня угрожающих нацбезопасности лиц 

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского рэпера Басту из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



«31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")», — говорится в сообщении.



Таким образом, по представлению СБУ соответствующим приказом Минкультуры от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка.

В 2017 году СБУ запретила Басте въезжать в Украину на три года, поскольку он после аннексии Крыма выступал с концертами на полуострове.