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В Украине выявили почти 3500 заболевших коронавирусом за сутки

23 сентября 2020, 08:47

В Украине выявили почти 3500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3 497 заболевших коронавирусом. Также за этот период 1 769 человек выздоровели, а 63 умерли.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 184 734 случая COVID-19. Из них 81 670 человек выздоровели, а 3 705 — умерли. Продолжают болеть 99 359 человек, что на 1 665 больше, чем днем ранее.

Днем ранее выявили 2 884 новых случаев инфицирования, 21 сентября — 2 675, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших, 19 сентября — о 3 240 новых заразившихся; 17 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных COVID-19.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки подтверждено в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.

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