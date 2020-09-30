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У сотрудников «администрации» главы «ДНР» выявили коронавирус — Dontel

Обновлено
01 октября 2020, 12:26

У сотрудников «администрации» главы «ДНР» выявили коронавирус — Dontel

У нескольких сотрудников «администрации» главы «ДНР» Дениса Пушилина выявлен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Dontel со ссылкой на источники.

Согласно этой информации, первый подтвержденный зараженный был выявлен еще в начале сентября, а на предыдущей неделе обнаружили новые случаи. На прошлых выходных спасатели «МЧС ДНР» обработали раствором все помещения «администрации». С 28 сентября большинство сотрудников перешли на «удаленную работу», а Пушилин в здании не появляется.

Других подтверждений этой информации на данный момент нет. В сводке «МЧС ДНР» указано, что за все сремя пандемии COVID-19 они обработали 72 административных здания. Какие именно это здания, в сообщении не уточняется.

«Администрация» Пушилина находится в офисном здании по адресу бульвар Пушкина, 7б в Донецке.

По данным Dontel, под угрозой также оказалась работа «Межведомственного штаба по предупреждению коронавируса в ДНР», который, в первую очередь, рассматривает заявления на пересечение линии соприкосновения. Члены штаба уже пропустили по меньшей мере три заседания. Как будет выстроена его деятельность в дальнейшем, под вопросом.

Вместе с тем «депутат ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что, несмотря на выявление коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников, штаб продолжает работу.

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