У нескольких сотрудников «администрации» главы «ДНР» Дениса Пушилина выявлен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Dontel со ссылкой на источники.



Согласно этой информации, первый подтвержденный зараженный был выявлен еще в начале сентября, а на предыдущей неделе обнаружили новые случаи. На прошлых выходных спасатели «МЧС ДНР» обработали раствором все помещения «администрации». С 28 сентября большинство сотрудников перешли на «удаленную работу», а Пушилин в здании не появляется.



Других подтверждений этой информации на данный момент нет. В сводке «МЧС ДНР» указано, что за все сремя пандемии COVID-19 они обработали 72 административных здания. Какие именно это здания, в сообщении не уточняется.



«Администрация» Пушилина находится в офисном здании по адресу бульвар Пушкина, 7б в Донецке.



По данным Dontel, под угрозой также оказалась работа «Межведомственного штаба по предупреждению коронавируса в ДНР», который, в первую очередь, рассматривает заявления на пересечение линии соприкосновения. Члены штаба уже пропустили по меньшей мере три заседания. Как будет выстроена его деятельность в дальнейшем, под вопросом.



Вместе с тем «депутат ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что, несмотря на выявление коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников, штаб продолжает работу.