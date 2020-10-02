Бывшего гендиректора КП «Вода Донбасса» подозревают в финансировании терроризма и растрате имущества. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, в 2014 году исполняющий обязанности генерального директора предприятия создал должность советника и назначил на нее руководителя командира незаконного вооруженного формирования «Легион».



«Несмотря на то, что боевик не выполнял свои служебные обязанности, руководитель предприятия в течение 2014-2016 лет выплачивал ему заработную плату. Общая сумма выплаченных средств из фонда коммунального предприятия составила 124 385 гривен», — говорится в сообщении.



Подозреваемому заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма и растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 1 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 191 УК Украина).



Досудебное расследование продолжается.