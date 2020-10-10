«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 12 октября

Группировка «ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», на въезд и на выезд 12 октября. Об этом сообщает «межведомственный штаб».



Отмечается, что время работы пропуска с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.



Для въезда необходимо получить разрешение в штабе «ДНР», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.



В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.