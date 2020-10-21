Кабмин будет проводить заседания в онлайн-режиме со следующей неделе

Заседания Кабинета министров со следующей недели будут проходит в онлайн-режиме. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Такое требование времени», — подчеркнул премьер.

В Украине продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране был зафиксирован очередной антирекорд — 6719 заболевших. Также зафиксировано рекордное число умерших за сутки — 141.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 315 826 заболевших COVID-19. Из них 132 219 человек выздоровели, а 5927 умерли. Продолжают болеть 177 680 человек, что на 3892 больше, чем днем ранее.