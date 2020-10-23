«ЛНР» зафиксировала 33 заболевших и одну смерть от COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 33 заболевших коронавирусом и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых случаев или другие подробности в «ЛНР» не называют.



По состоянию на 23 октября группировка подтверждает 1424 случаев заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1058 человека, 66 — умерли.



Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 22 октября, в Украине выявили 7 517 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.