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Луганскую область оставили в красной зоне карантина. Большая часть Донецкой области — в оранжевой

23 октября 2020, 10:41

Луганскую область оставили в красной зоне карантина. Большая часть Донецкой области — в оранжевой

В Украине определено новое карантинное зонирование в связи с пандемией коронавируса. Его установила государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на очередном заседании.

Новое зонирование будет действовать две недели с 26 октября.

В красной зоне карантина оставили подконтрольную Украине часть Луганской области, а именно 15 административных единиц: Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.

В Донецкой области в красной зоне остался Славянский район.

В оранжевую зону на Донетчине вошли: города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы.

Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в красной зоне принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС совместно с государственной комиссией.

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