В ВСУ за сутки — 84 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус выявили у 84 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них 21 человек госпитализирован, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.



Всего по состоянию на 25 октября коронавирусом в ВСУ болеют 1388 человек. За время пандемии 3621 человек выздоровели, летальных случаев — 14.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 346 человек.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 6088 человек. Кроме этого, 1753 человек выздоровели, а 102 пациента умерли.