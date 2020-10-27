В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 88 новых случаев COVID-19 за сутки в области. Вследствие осложнений умерло четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли четыре человека: 60-летний и 74-летний мужчины со Сватовского района, 72-летний мужчина и 74-летняя женщина с Попаснянщины.



По 24 новых случая выявили в Северодонецке и Лисичанске, девять в Рубежном, семь в Марковском районе, по шесть в Старобельском и Новопсковском районах, четыре в Новоайдарском районе, три в Кормянском, по два в Белокуракинском и Станично-Луганском, один в Попаснянском районе.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 3321 человека. Из них выздоровели — 1084, лечатся — 2172, умерли 65.



В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 57,7%.