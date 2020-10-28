В ТКГ подготовят предложения «Плана действий» по миру на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на заседании в среду предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» по интенсификации процесса мирного урегулирования. Об этом сообщил новоназначенный спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.



По его словам, было признано предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука создать под эгидой ОБСЕ «План действий», учитывающий в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.



«Украинская сторона подчеркивает, что именно решение Нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования конфликта», — отметил он.



Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.