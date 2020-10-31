«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области за минувшие сутки зафиксировано 7 смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».



Таким образом, с начала пандемии «ЛНР» подтверждает 80 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего сообщается о 1559 заболевших, из них 1223 человек выздоровели.

Власти Украины не публикуют информацию о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



На подконтрольной Украине части Луганщины всего выявлено 3575 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 1211 человек, а умерли 70.