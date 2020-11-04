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В Нидерландах закончилось заседание суда по делу МН17, следующее — 5 ноября

04 ноября 2020, 21:13

В Нидерландах закончилось заседание суда по делу МН17, следующее — 5 ноября

В Нидерландах закончилось очередное судебное заседание по делу МН17. Следующее состоится 5 ноября в 10:00 по местному времени. Об этом сообщает «Укринформ».

Сегодня свои выступления продолжили адвокаты одного из четырех обвиняемых, «грушника» Олега Пулатова. Защита Пулатова заявила, что хочет заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17.

3 ноября во время своих выступлений защита одного из четырех обвиняемых, подполковника-спецназначенца ГРУ РФ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу, заявила, что считает необходимым заново допросить свидетелей по делу MH17.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета — полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ; глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский; подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ); гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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