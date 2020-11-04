По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано еще 22 смерти от коронавируса. Кроме того, выявили 636 новых случаев инфицирования. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 12372 случая заболевания коронавирусом. Из них 4364 человека выздоровели, а 161 умер.



В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 134 человек. Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее. Об этом заявили в так называемом «минздраве» группировки «ДНР». Географию новых случаев заболевания и другие подробности в группировке не называют. По состоянию на 4 ноября «ДНР» признает 7204 случаев COVID-19, из которых 3563 человек выздоровели, летальных случаев — 623.



В Луганской области выявлено 107 заболевших коронавирусом, а выздоровели 136 пациентов. Также зарегистрировано 11 смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины подтверждено 3988 случаев COVID-19. Из них выздоровел 1651 человек, а умерли 93.



Так называемый «минздраве» группировки «ЛНР» зарегистрировал 11 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 летальных случаев. С начала пандемии, как утверждает «ЛНР», коронавирусом в отдельных регионах Луганской области заразились 1598 человек, из которых 1277 пациентов выздоровели, 93 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



Политика



И.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения вооруженных сил и средств на Донбассе. Разведение должно состояться в районе населенных пунктов Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что обладателями российских паспортов в упрощенном порядке стали уже 170 759 жителей отдельных районов Донецкой области.



Общество



Минреинтеграции планирует запустить услугу по регистрации факта рождения ребенка на неподконтрольной территории через электронный сервис «єМалятко».



Защита Олега Пулатова, обвиняемого в деле о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом, считает необходимым допросить бывшего командира ПВО группировки «ДНР» Владимира Цемаха, замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Также было сказано о допросе ряда журналистов, которые сообщали о катастрофе и установке «Бук».