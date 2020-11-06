В Украине определили новые зоны карантина: в «красную» или «оранжевую» отнесены все регионы

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое вступит в силу с 9 ноября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Согласно новому зонированию, в Украине не останется регионов в «зеленой» или «желтой» зонах — все оказались в «оранжевой» или «красной» зонах.



В Донецкой области, как уже сообщалось, к «красной зоне» отнесли города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.



В Луганской области в «красной зоне» оказался Марковский район.



Киев остается в «оранжевой зоне».



Новое зонирование устанавливается на 14 дней.

Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в «красной зоне» принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС совместно с государственной комиссией.

В Украине до конца года продолжает действовать адаптивный карантин из-за коронавируса.



Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что пока правительство не будет вводить полный локдаун во всей стране. В Минздраве уточнили, что не намерены внедрять и «черные зоны» — локдауны в отдельных регионах.



При этом Минздрав рассматривает введение карантина выходного дня в Украине. Он может вступить в силу уже с 14 ноября. В субботу и воскресенье будет разрешена только работа магазинов, аптек и транспорта.