Двух чиновников словили на получении 2,5 млн грн взятки в кафе Мариуполя

В Мариуполе задержали двоих чиновников во время получения около 2,5 млн гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в ноябре двое должностных лиц Донецкого областного союза потребительских обществ получили от директора одного из мариупольских предприятий взятку в размере 100 000 грн и 85 000 долларов США. За эти деньги чиновники обещали продать оптовую базу в Кальмиусском районе. Мариуполя площадью 5455 кв.м в несколько раз дешевле рыночной стоимости.



Для заключения договора купли-продажи руководитель предприятия приехал из оккупированного Донецка.



Чиновников задержали во время получения неправомерной выгоды в одном из мариупольских кафе.

Им инкриминируют ч. 4 ст. 368-3 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и взятии под стражу.