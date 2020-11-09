В Луганской области определились с ограничениями в «красной зоне» карантина

В Луганской области правительство обновило уровень эпидемической опасности распространения коронавирус COVID-19. Подконтрольная Украине часть Луганщины разделена на зоны.



«Красный» уровень остается в Марковском районе со следующими ограничениями: развлекательные заведения и учреждения социальных или реабилитационных услуг не принимают посетителей, но работают учреждения по оказанию услуг экстренного центров учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социального патрулирования.



На остальной территории Луганщины определен «оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине выявлено 8687 заболевших коронавирусом. Также за этот период 2277 человек выздоровели, а 115 умерли.



В Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 105 человек. Кроме этого, умерли трое заболевших ранее.



За сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области подтверждено три смерти от коронавируса. С начала пандемии там зарегистрировали 109 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.