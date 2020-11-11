Коронавирус на Донетчине: 487 заболевших и один умерший за сутки

В Донецкой области зарегистрирована новая смерть от коронавируса — скончалась 64-летняя жительница Мирнограда. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за минувшие сутки, 10 ноября, выявили 487 новых заболевших коронавирусом, среди которых 11 детей.



География новых случаев:



— 167 в Мариупольской ОТГ;

— 68 в Славянской ОТГ;

— 40 в Волновахской ОТГ;

— 39 в Краматорской ОТГ;

— 23 в Угледарской ОТГ;

— 19 в Торецкой ОТГ;

— 18 в Покровской ОТГ;

— 17 в Мангушской ОТГ;

— 16 в Николаевской ОТГ;

— 14 в Мирноградской ОТГ;

— по 12 в Ольгинской и Сартанской ОТГ;

— 10 в Мирненской ОТГ;

— 8 в Константиновской ОТГ;

— 7 в Бахмутской ОТГ;

— 6 в Лиманской ОТГ;

— по 3 в Дружковской и Гродовской ОТГ;

— по 1 в Северской, Звановской, Святогорской, Великоновоселковской и Никольской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 15069 случаев COVID-19. Из них 5353 человек выздоровели, а 225 умерли. Продолжает лечение 9491 пациент.

За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 489 808 случаев COVID-19. Из них 221 459 человек выздоровели, а 8947 умерли.