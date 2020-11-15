«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».



По состоянию на 14 ноября «ЛНР» признает 1694 случая заражения COVID-19, из которых 1434 человека выздоровели, 124 — умерли.



Группировка не приводит статистику по количеству заболевших в населенных пунктах ОРЛО.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине выявили 10681 заболевшего коронавирусом.