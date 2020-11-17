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На Донбассе зафиксировали новый обстрел

17 ноября 2020, 08:14

На Донбассе зафиксировали новый обстрел

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что огонь из стрелкового оружия был открыт вечером в направлении Гнутово.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

По подсчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с 27 июля было зафиксировано в общей сложности 2423 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 968 взрывов, 49 пролетевших неопределенных боеприпасов, 30 вспышек дульного пламени и 26 осветительных ракет, а также 1 350 очередей и выстрелов.

Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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