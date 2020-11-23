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Ляшко заявил, что Украине понадобилось больше коек для больных коронавирусом, чем прогнозировала ВОЗ

23 ноября 2020, 22:07

Ляшко заявил, что Украине понадобилось больше коек для больных коронавирусом, чем прогнозировала ВОЗ

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украине понадобилось больше коек для больных коронавирусом, чем прогнозировала Всемирная организация здравоохранения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«Прогнозы, которые были сделаны летом на инструментах Всемирной организации здравоохранения говорили о том, что Украине понадобиться 40 тысяч коек готовых перепрофилированных для госпитализации [заболевших коронавирусом] и 24 тысячи коек с кислородом. Сегодня мы имеем уже 56 тысяч коек и 27 тысяч с кислородом», - сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав готов развернуть в целом до 91 900 коек.

«Поставлена ​​задача, чтобы 80% из них были обеспечены кислородом», - сказал Ляшко.

По его словам, на эти цели правительство выделило две субвенции. Одна на 572 миллионов гривен, а вторая почти на 900 миллионов гривен.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 635 689 заболевших коронавирусом. Из них 291 060 человек выздоровели, а 11 075 умерли.

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