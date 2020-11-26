«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 164 заболевших коронавирусом. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 17 умерших — мужчины в возрасте от 40 до 70 лет и женщины в возрасте от 48 до 88 лет. Также за сутки выписано 43 человека.



За все время пандемии «ДНР» признает 10332 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 4964 человека, а 958 умерли. Продолжают лечение 4410 пациентов.



Также за сутки выявлено 114 случаев пневмоний, что на один случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 81 человек. Всего на лечении 1606 пациентов с пневмониями, из них 476 на кислородной поддержке (+26 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донетчины всего выявлено у 21347 человек, из которых 9638 пациентов выздоровели, 385 — умерли.