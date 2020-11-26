В Кремле отвергли возможность пересмотра Минских соглашений по Донбассу

Кремль считает неправильным пересмотр Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который ранее призвал Владимира Путина сделать «шаг назад» и пересмотреть Минские соглашения.



«Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее — это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — цитирует Пескова ТАСС.



Он также заявил, что «здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед». «Надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Здесь все предельно просто», — подчеркнул Песков.

Пересмотр порядка исполнения Минских соглашений предполагает украинский «план совместных шагов», который был представлен в Трехсторонней контактной группе. Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук подчеркивал, что Минские соглашения нельзя выполнить в их нынешней последовательности. Новым документом Киев предлагает изменить очередность действий, в частности порядок возвращения под контроль участка украинско-российской границы на Донбассе.