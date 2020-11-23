Украина имеет по Донбассу компромиссный план и Путин о нем знает, заявил Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что у Украины есть компромиссный план по возвращению Донбасса и президент РФ Владимир Путин о нем знает. Об этом он рассказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.



«Есть алгоритм действий. Я не могу его рассказывать, так как это те знания, которые я получил благодаря своей работе и они, наверное, являются конфеденциальными, точно являются конфеденциальными. Но я знаю, что существует алгоритм действий», — сказал Богдан.



Насчет того, знает ли президент России Владимир Путин об этом плане, Богдан ответил положительно. Также, по его словам, этот план — некий компромисс и альтернатива Минским соглашениям.

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов. Документ, представленный Украиной опубликовала «ДНР». Однако украинская сторона отказалась признавать его аутентичность.



Группировки «Л-ДНР» представили свой план урегулированию конфликта на Донбассе 14 октября. По нему Донецк и Луганск готовы вернуться в Украину с особым статусом до 2050 года, внесенным в Конституцию, отменить который можно только на референдуме в ОРДЛО, а «ЛНР» и «ДНР» предлагают самороспуск.