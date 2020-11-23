Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина имеет по Донбассу компромиссный план и Путин о нем знает, заявил Богдан

23 ноября 2020, 11:27

Украина имеет по Донбассу компромиссный план и Путин о нем знает, заявил Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что у Украины есть компромиссный план по возвращению Донбасса и президент РФ Владимир Путин о нем знает. Об этом он рассказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.

«Есть алгоритм действий. Я не могу его рассказывать, так как это те знания, которые я получил благодаря своей работе и они, наверное, являются конфеденциальными, точно являются конфеденциальными. Но я знаю, что существует алгоритм действий», — сказал Богдан.

Насчет того, знает ли президент России Владимир Путин об этом плане, Богдан ответил положительно. Также, по его словам, этот план — некий компромисс и альтернатива Минским соглашениям.

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов. Документ, представленный Украиной опубликовала «ДНР». Однако украинская сторона отказалась признавать его аутентичность.

Группировки «Л-ДНР» представили свой план урегулированию конфликта на Донбассе 14 октября. По нему Донецк и Луганск готовы вернуться в Украину с особым статусом до 2050 года, внесенным в Конституцию, отменить который можно только на референдуме в ОРДЛО, а «ЛНР» и «ДНР» предлагают самороспуск.

Читайте также:

А компромисса все нет. Почему план к миру на Донбассе Киев и Москва видят по-разному

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Ксения Собчак Андрей Богдан
Прочее
война на Донбассе Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:58
В «ЛНР» допустили открытие КПВВ в Счастье и Золотом в ближайшие две недели
09:24
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса
21:55
Главные новости Донбасса за неделю
09:43
«ДНР»: 16 смертей и 64 новых случая заболевания коронавирусом
08:36
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и 13 новых случаев инфицирования COVID-19
22:55
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
14:45
«ДНР» объявила сборы боевиков-резервистов
10:57
Найдено тело четвертого горняка, погибшего из-за аварии на шахте Скочинского в Донецке
10:36
«ДНР»: Еще 159 человек заболели и 15 умерли от COVID-19
09:02
«ЛНР» выявила 12 заболевших коронавирусом за сутки
21:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 ноября
19:23
Простой и нехватка финансирования: «ДНР» озвучила главные проблемы «Стирола»
все новости
14:23
Жителям Донецка приходят смс с требованием явиться в «военкомат»
13:58
В «ЛНР» допустили открытие КПВВ в Счастье и Золотом в ближайшие две недели
11:50
Зеленский и Ермак сообщили о выздоровлении от коронавируса
11:27
Украина имеет по Донбассу компромиссный план и Путин о нем знает, заявил Богдан
11:03
Богдан объяснил свои слова о том, что Зеленский «кинул» Путина с Консультативным советом
10:31
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
10:13
Вадим Лях официально объявлен победителем на выборах мэра Славянска
09:33
На Донетчине за сутки 236 человек заразились COVID-19 и 8 умерли
09:24
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса
09:15
Шмыгаль рассказал о «плане Б» на случай роста числа заболевших COVID-19
08:34
В Украине выявили еще 10945 заболевших коронавирусом
08:22
Штаб ООС рассказал о новых обстрелах на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция