Кравчук: В нынешнем виде «Минск» невыполним. Сперва — граница, потом — выборы в ОРДЛО

Последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС.



«Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе», — сказал он.



Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.



«В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира», — сказал он.



Украинский «План действий» по Донбассу предполагает выполнение политической части оглашений после восстановления контроля над государственной границей. Нынешние договоренности предусматривают обратный порядок имплементации.



Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.



«А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс — это Украина или нет?. Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем», — отметил он.



Кравчук также рассказал, что Верховная Рада закон об амнистии участников вооруженного конфликта после проведения выборов в ОРДЛО и формирования там местных органов власти.



«Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна», — сказал он. В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах. «Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы», — заметил Кравчук.



Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.



«Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать», — заключил он.



По словам Кравчука, свое видение последовательности шагов по урегулированию в Донбассе, которая отличается от той, что закреплена в «Минске-2», Украина передала на рассмотрение ОБСЕ и готова обсуждать итоговый документ в контактной группе.

Ранее стали известны пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу». Они предусматривают, в том числе, демилитаризацию и проведение выборов 31 марта 2021 года.