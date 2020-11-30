Разумков выздоровел от коронавируса и возвращается в парламент

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил негативный результат теста на коронавирус.



«Наконец снова привычный рабочий график», — написал Разумков в Facebook.



Свое сообщение он сопроводил фотографией результата анализа ПЦР, который показал негативный результат.





Разумков получил положительный результат теста на коронавирус 11 ноября и с тех пор находился на самоизоляции.



Эта неделя в парламенте пленарная — заседания будут проходить со вторника. Сегодня состоится заседание согласительного совета глав фракций и комитетов под председательством Разумкова, на котором будет составлена повестка работы на неделю.