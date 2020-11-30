ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с Россией по Донбассу, но повышает шансы Украины

Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к «донбасскому делу» Украины против России два других межгосударственных дела, что может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.



Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.



Так, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к межгосударственному делу Украины против России, которое касается событий на Донбассе, дело Украина против России относительно детей из госучреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны, а также дело Нидерланды против России, которое касается крушения MH17.



Лищина подчеркнул, что для Украины это решение имеет свои плюсы и минусы.



«Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле.



Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию», — пояснил он.



Вместе с тем решение Большой палаты может затянуть рассмотрение дела, отметил представитель Минюста.



Однако Лищина также подчеркнул, что ЕСПЧ в целом неторопливо рассматривает схожие дела, поэтому такое затягивание «вряд ли можно считать серьезным риском».



«В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб», — добавил он.



Отметим, что дело Украины против России относительно Крыма в это производство не входит. По нему уже проведены слушания и сейчас ожидается принятие судом решения.