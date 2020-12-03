Омбудсвумен Украины встретилась с представительницей «ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на КПВВ «Новотроицкое» провела встречу с представительницей «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.



В ходе переговоров был рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территорию 300 осужденных, которые с начала конфликта находились в тюрьмах. По словам Денисовой, это можно будет реализовать после окончания пандемии коронавируса.



Также украинская сторона получила 28 томов уголовного дела в отношении украинки, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины. Переговоры о передачи дел продолжались более двух лет.

Кроме того, удалось обсудить вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек. «Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы», — рассказала Денисова.

Украинская омбудсвумен сообщила, что также был поднят вопрос о продолжении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области.



«Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса», — резюмировала Денисова.