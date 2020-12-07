Зеленский хочет восстановить работу совета развития регионов

Президент Владимир Зеленский считает необходимым восстановить Совет регионального развития, который сможет улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах. Об этом президент сообщил в Facebook.



По словам Зеленского, сейчас благодаря децентрализации местные власти получили много полномочий, властных и финансовых возможностей. А это в свою очередь привело к тому, что развернулась «отчаянная борьба» за влияние в общинах почти по всей Украине.



В то же время Зеленский добавил, что децентрализация — это прежде всего о развитии. Поэтому, по его словам, конструктивные силы в местных советах, центральная власть и общество в целом должны сдерживать «аппетиты дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне».



Президент заявил, что надо продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась — для развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни.



Зеленский призвал всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как достичь высокого качества жизни в общинах по всей стране.

Совет регионов создал экс-президент Виктор Янукович в апреле 2010 года «с целью обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления».



В сентябре 2014 года пятый президент Петр Порошенко отменил его, а в апреле 2015 создал Совет регионального развития «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления».



Этот совет отменил его преемник, действующий президент Владимир Зеленский, в декабре 2019 года. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий «с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления».