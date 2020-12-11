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Международный суд завершил предварительную экспертизу украинских дел

11 декабря 2020, 22:23

Международный суд завершил предварительную экспертизу украинских дел

Прокурор Международного криминального суда в Гааге Фату Бесуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине. Она отметила, что есть основания полагать о преступлениях против человечности на Донбассе. Соответствующее заявление обнародовано на сайте суда.

«Мой Офис пришел к выводу, что есть основания полагать, что в Украине был совершен широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, которые находятся в пределах юрисдикция Суда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что экспертиза выявила преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания и преступления, совершенные в Крыму.

«Кроме того, мой Офис установил, что эти преступления, совершенные различными сторонами в конфликте, также были достаточно серьезными для проведения расследования моим Офисом как в количественном, так и в качественном отношении», — заявила прокурор.

Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины и второго заявлением Украины, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Бесуда констатировала, что ее Офис пришел к выводу о том, что дела, которые, вероятно, могут быть возбуждены по итогам расследования ситуации в Украине, могут быть приняты к производству.

«Это объясняется тем, что компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены Канцелярией, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны», — отметила прокурор.

Она проинформировала, что последующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МКС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.

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