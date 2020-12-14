В Украине теперь должны тестировать на коронавирус всех пациентов с симптомами респираторного заболевания

В Украине тестированию на коронавирус за счет государства теперь подлежат все пациенты с симптомами респираторного заболевания. Об этом сообщил министр здоавоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник.



Он пояснил, что симптомы коронавируса могут отличаться у одного больного от другого, поэтому важно тестировать всех людей с признаками респираторных заболеваний.



Также министр отметил, что увеличение числа тестирований будет увеличиваться за счет экспресс-тестов на антиген.



Степанов анонсировал, что завтра Минздрав обнарадует разъяснительный алгоритм, как и где люди могут протестироваться на коронавирус.



«Изменив эти алгоритмы, мы существенно увеличили потенциальное количество людей, которых государство будет бесплатно тестировать», — подчеркнул министр.



Он добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась.

За минувшие сутки в Украине выявили 6451 случай заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 900 666 заболевших коронавирусом, из которых 506 718 пациентов выздоровели, а 15 247 скончались.