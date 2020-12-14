На Донетчине полиция приостановила работу почти 150 заведений, которые не соблюдали карантин

В Донецкой области полиция с начала карантина прекратила работу 147 заведений, нарушивших противоэпидемические правила. В их числе — 10 ночных клубов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП.



За прошедшие сутки правоохранители привлекли к ответственности 11 руководителей учреждений и 124 нарушителя масочного режима.



В отношении нарушителей, которые не реагировали на предупреждения полиции, составлено более 4700 административных материалов по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Из них 2146 админпротоколов — относительно субъектов хозяйствования, 2620 постановлений — в отношении граждан, которые отказались от ношения масок в общественных зданиях или в общественном транспорте.

21 ноября в Украине вступил в силу закон, согласно которому правоохранители имеют право штрафовать за неношение маски в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте. Сумма штрафа составляет 170-255 гривен. Оплатить штраф за неношение маски в общественном месте нужно в течение 10 дней.