«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 184 заболевших коронавирусом. Кроме того, 14 человек умерли, а 47 выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признают 13 251 случай заболевания коронавирусом. Из них 7908 человек выздоровели, а 1200 скончались. Продолжают лечение 4143 пациента.



Также за отчетный период выявлено 111 заболевших пневмониями, на 9 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находится 1683 пациента с пневмониями, из них 576 на кислородной поддержке (+34 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.