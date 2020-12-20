«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области COVID-19 зафиксирован еще у 110 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, в течение 19 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 13 522 случая COVID-19, из которых 7948 человек выздоровели, умерли — 1226.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли.