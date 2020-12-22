В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»

Так называемый военный комиссариат и «местные власти» на подконтрольной группировке «ДНР» территории должны до ноября 2021 года обеспечить явку в пункты предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям. Такой указ № 448 подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



В бумаге отмечается, что цель данных мероприятий — контроль наличия указанных людей «для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва».



«Министру внутренних дел» предписано обеспечить порядок на сборах и содействовать поиску уклонистов, «местным властям» и руководителям «госпредприятий» и организаций поручено своевременно оповестить резервистов о мероприятиях, а в их отсутствие сохранить места работы и оплату труда.



Отдельно в «указе» сказано, что на проверки резервистов не распространяются карантинные ограничения на проведение массовых мероприятий.



«ДНР» уже проводила сборы резервистов с с 23 по 27 ноября.



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