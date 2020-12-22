В рядах ВСУ — 113 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 113 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Так, из 113 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 101 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии заболели в рядах ВСУ — 2781 человек, выздоровели — 10 284 человека, летальных случаев — 36.

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 513 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 020 человек выздоровели, а 232 умерли.