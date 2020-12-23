Семеро жителей Луганщины умерли от COVID-19, еще 187 — заболели

В Луганской области без учета оккупированной территории подтверждено 187 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще семеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 63, Рубежное — 29, Северодонецк — 55, Беловодский район — 8, Белокуракинский — 5, Кормянский и Марковский — по 4, Новоайдарский — 9, Попаснянский, Сватовский и Станично-Луганский — по 1, Старобельский — 7.



Вследствие осложнений умерли 41-летний мужчина и 65-летняя женщина из Лисичанска, 62-летняя женщина из Рубежного, 88-летний мужчина из Северодонецка, 52-летняя женщина из Беловодского района, 59-летняя женщина со Сватовского района и 88-летний мужчина из Попаснянского района.



За все время исследований коронавирусная болезнь выявлена у 9181 человека, в том числе 375 детей. Из них выздоровели 6546 пациентов, 256 — умерли.

За сутки в Украине выявили 10 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 989 642 заболевших ковидом. Из них выздоровели 615 660 человек, а 17 172 скончались.