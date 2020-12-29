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Коронавирус на Луганщине: 41 новый случай и восемь смертей

29 декабря 2020, 16:10

Коронавирус на Луганщине: 41 новый случай и восемь смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 41 новый случай COVID-19 в области. От осложнений умерли еще восемь больных. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

15 новых случаев заболевания выявили Северодонецке, 13 в Лисичанске, пять в Новоайдарском районе, три в Беловодском, два в Кормянском районе и Рубежном, одно в Сватовском районе.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летняя женщина из города Лисичанск, 41-летняя женщина из города Рубежное, 65-летняя женщина, 58-летний, 64-летний и 77-летний мужчины из города Северодонецк, 68-летний мужчина из Кременского района, 72-летняя женщина из Сватовского района.

За все время исследований на Луганщине коронавирус подтвержден у 10 054 человек. Из них выздоровели — 7124, лечатся — 2651, умерли 279 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 31,4%.

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