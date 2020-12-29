По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 374 случая инфицирования коронавирусом. В результате осложнений умерли семеро пациентов. С начала пандемии зафиксировано 35 562 случая заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, 690 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявлено 233 случая заболевания коронавирусом. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 пациент, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 14 898 случаев заболевания: 8 663 человек выписаны, 1 338 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 41 новый случай COVID-19 в области. От осложнений умерли еще восемь больных. За все время исследований коронавирус подтвержден у 10 054 человек. Из них выздоровели — 7124, умерли 279 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о двух летальных случаях вследствие осложнений из-за коронавируса. Всего формирование признает 2059 случаев заболевания: 1 730 пациентов выздоровели, умерли — 172.



Права человека



Офису омбудсвумен известно об удержании 251 украинца в плену боевиков. В то же время, по данным СБУ, боевики подтверждают удержание 254 украинских граждан.



Экономика



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что предприятия в ОРДО на данный момент загружены примерно на 15%.



Боевые действия



Боевики «ДНР» готовились провести учения с боевой стрельбой в зоне безопасности под Донецком, что является нарушений договоренностей.



Общество



Журналист и бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев передал «Новостям Донбасса» скриншоты своей переписки с донецким блогером Романом Манекиным, которого «МГБ ДНР» задержало из-за «возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами». Текст переписки отличается от того, на основании которого Манекина накануне задержали.



«ДНР» будет отправлять на штрафстоянки автомобили с украинским номерными знаками, владельцы которых не имеют «справки» о пересечении линии соприкосновения.



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