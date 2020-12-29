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«Явно удар не под меня». Асеев обнародовал настоящую переписку с задержанным «ДНР» Манекиным

29 декабря 2020, 12:25

«Явно удар не под меня». Асеев обнародовал настоящую переписку с задержанным «ДНР» Манекиным

Журналист и бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев передал «Новостям Донбасса» скриншоты своей переписки в мессенджере Facebook с донецким блогером Романом Манекиным, которого «МГБ ДНР» задержало из-за «возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами».

Обнародованная Асеевым переписка полностью отличается от той, которую в воскресенье опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР». В частности, в ней ничего нет о якобы передаче денег Манекину на взятки местным «судьям». Именно публикация Telegram-канала в «МГБ» назвали основанием для задержания Манекина.

Кроме того, переписку с Асеевым, но с «экрана» Манекина опубликовал сегодня Telegram-канал «Донецкий абориген», который связывают с бывшим деятелем «ДНР» Андреем Пургиным. Приведенные сообщения полностью совпадают с теми, скриншоты которых Асеев передал «НД».

Еще накануне Асеев сказал «Новостям Донбасса», что обнародованные «Джокером ДНР» скриншоты являются фальшивкой. Также он рассказал, о чем переписывался с Манекиным. Суть их разговора подтверждается обнародованными сегодня скриншотами.

В частности, в сообщениях, датированных 16 ноября, Асеев по пунктам объяснил Манекину, что информация в его посте не соответствует действительности. Манекин ответил на следующий день, пообещав проверить эти данные. Также он пообещал Асееву найти информацию о Валерии Матюшенко, с которым тот сидел в донецкой тюрьме «Изоляция». В завершение Манекин пообещал «приложить усилия, чтобы он вышел на свободу».

После этого, как следует из скриншотов, Асеев и Манекин не переписывались. Лишь в минувшее воскресенье, 27 декабря, Асеев прислал Манекину ссылку на пост «Джокера ДНР» с якобы их перепиской и написал: «Мне тут сбросили вот такой фейк с якобы нашей перепиской. Смотрите, мне как бы все равно — я в Киеве, но чтобы вас за эту фигню на подвал там не кинули, так как явно удар не под меня».

Однако Манекин ему ничего не ответил. По утверждению Telegram-канала «Донецкий абориген», блогер был задержан еще в пятницу, 25 декабря. «МГБ ДНР» сообщило о задержании Манекин в понедельник.

«Новости Донбасса» публикую переданную Асеевым переписку с Манекиным

Роман Манекин родом из Донецкой области, но имеет российское гражданство. Он является сторонником «ДНР» и «русского мира», однако в своих публикациях часто критикует руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина. Манекина уже несколько раз задерживали силовики «ДНР». В частности, в 2018 году он был освобожден после призывов некоторых российских политиков и публикаций в СМИ РФ. 

Станислав Асеев жил в Донецке и готовил материалы о ситуации на неподконтрольной территории для украинских СМИ. Боевики «ДНР» задержали его в мае 2017 года. Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.

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