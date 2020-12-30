Хомчак: Армия не готова возвращать Донбасс военным путем

Украинская армия не готова к военному способу возвращения контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Также это повлечет массовые жертвы среди мирного населения, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.



«Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь — гражданского населения», — сказал он в интервью «Обозревателю».



Хомчак считает, что на сегодня в приоритете находится соблюдение режима прекращения огня: «Перемирие сегодня наверняка единственно правильный путь, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату».



Главнокомандующий ВСУ уверен, что достижение устойчивого мира позволит руководству Украины двигаться в соответствии с договоренностями в Минском и Нормандском форматах.

Накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что проведение встречи советников лидеров «нормандского формата» планируется в январе.



В начале декабря в ВСУ заявили, что сугубо военного пути решения ситуации на Донбассе нет, так как это повлечет массовые жертвы среди мирного населения.