По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

Еще 9 человек скончались в Донецкой области вследствие осложнений от коронавирусной болезни. За прошедшие сутки лаборатории сообщили о еще 486 больных. С начала пандемии выявлен 36 391 случай заболевания COVID-19, из которых 25 267 человек выздоровели, 708 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 235 заболевших коронавирусом, 18 ранее заболевших скончались. Всего группировка «ДНР» подтверждает 15 318 случаев заболевания COVID-19. Из них 9 513 человек выздоровели, а 1378 — умерли.



В Луганской области за сутки подтверждено 290 новых случаев COVID-19. Еще шесть больных умерли от осложнений. С начала пандемии заболели 10 508 человек, в том числе 417 детей. Из них выздоровели 7519 человек, 293 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 26 заболевших коронавирусной болезнью, утверждают в группировке «ЛНР». С начала пандемии «ЛНР» признает 2106 случаев COVID-19, из которых 1748 человек выздоровели, 174 — умерли.



Сепаратисты заявили, что первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доставлены в Донецк и Луганск в январе 2021 года.



Политика



Нормандский формат «живее всех живых», но Министерство иностранных дел РФ положило его в «медикаментозный сон», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Минреинтеграции завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода» для оккупированной части Донбасса и Крыма.



Боевые действия



С начала года в результате обстрелов боевиков в Луганской области погиб 21 военный, ранены 150 человек, повреждено 22 объекта инфраструктуры.



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