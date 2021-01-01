В Славянске Донецкой области вечером 1 января националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.



Как сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса», в мероприятии принимают участие около 200 человек. Среди участников есть приезжие из других городов Донетчины.



Помимо горящих факелов, собравшиеся на шествие в центре города держат в руках сине-желтые флаги Украины, красно-черные флаги Организации украинских националистов. Также присутствует символика партий «Свобода» и «Европейская солидарность».

Такие шествия в первый день нового года являются традиционными среди украинских националистов и проводятся во многих городах страны.



1 января 2021 года отмечается 112-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Он считается одним из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.