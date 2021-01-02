Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества

Почти 12 тысяч абонентов в отдельных районах Донецкой области остались без электроэнергии 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в так называемом министерстве угля и энергетики группировки «ДНР».



Отмечается, что из-за наледи в новогоднюю ночь порвались провода линий электропередачи.



По состоянию на 6:00 2 января восстановлена подача электроэнергии на все котельные, из 11 794 бытовых абонентов, оставшихся без электричества подача электроэнергии восстановлена 10 844. Ожидают подключения еще 950.

1 января в энергосистеме на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошел сбой. В ряде неподконтрольных городов упало напряжение, отсутствовало отопление и водоснабжение в некоторых районах города Донецка и в соседней Макеевке.