Выплата пенсий на КПВВ: комментарий юристов

Украинское законодательство пока не предусматривает возможность оформления или получения пенсии в отдельных районах Донбасса, несмотря на то, что в контрольно-пропускных пунктах «Золотое» и «Счастье» открыты сервисные центры. Об этом говорится в сообщении организации «Донбасс SOS».



Юристы организации отмечают, что оформить или получить пенсию в ОРДЛО возможно только в случае внесения соответствующих изменений в законодательство.



«"Донбасс SOS" полностью поддерживает решение правительства о создании отделений Пенсионного фонда в непосредственной близости от КПВВ и с нетерпением ждет внесения изменений в нормативно-правовые акты, которые позволят оформлять и получать лицам, проживающим на ВОТ, пенсию без справки переселенца и с минимальными бюрократическими процедурами», — добавили в организации.



Таким образом «Донбасс SOS» прокомментировал недавнее заявление министра социальной политики Марины Лазебной.



По словам министра, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет сейчас в ОРДЛО, ему нужно приехать на подконтрольную территорию, зайти в отделение Пенсионного фонда и оформить пенсию.



Правозащитники напоминают, что в ОРДЛО органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, а украинские банки не ведут деятельности. Поэтому выплата пенсий лицам, которые имеют постоянную регистрацию в ОРДЛО, на данный момент регулируется постановлением КМУ № 637 от 05.11.2014, который предусматривает необходимость регистрации как внутренне перемещенного лица на подконтрольной Украине территории, а также прохождения периодической идентификации в отделениях Ощадбанка (не применяется на период карантина). Альтернативой является только перерегистрация места проживания (прописка) на подконтрольной территории. Адрес проживания лиц, зарегистрированных постоянно в ОРДЛО — это адрес, указанный в справке переселенца.

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«Каким образом будут функционировать эти отделения Пенсионного фонда на КПВВ и кто сможет обратиться туда для начисления пенсии впервые — покажет время», — резюмировали в организации.