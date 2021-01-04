В Станице Луганской из-за коронавируса закрыли отделение миграционной службы

В Станице Луганской с 4 января закрыт на карантин районный отдел миграционной службы. Причиной стала вспышка коронавируса среди сотрудников. Об этом сообщает Управление Государственной миграционной службы в Луганской области.



«В связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников Станично-Луганского районного отдела сообщаем о временном приостановлении работы Станично-Луганского районного отдела с 4 января 2021 года, который расположен по адресу: пгт Станица Луганская, ул. Барбашова, 38», – говорится в сообщении.



О возобновлении работы Станично-Луганского районного отдела обещают сообщить дополнительно.