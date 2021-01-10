«ЛНР» заявила о еще 12 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки, 9 января, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2243 случая COVID-19, из которых 1839 человек выздоровели, 191 — умер.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровели 5 292 человек, а 99 умерли.