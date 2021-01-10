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В ВСУ выявили 11 новых случаев COVID-19. Из них один — на Луганщине

10 января 2021, 15:15

В ВСУ выявили 11 новых случаев COVID-19. Из них один — на Луганщине

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ в воскресенье.

Двое человек госпитализированы, один из них — в 59-й мобильный военный госпиталь (Северодонецк).

Остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию на 10 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1 262 человека. За время пандемии выздоровели 13 277 человек, летальных случаев — 38.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 46 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровели 5 292 человек, а 99 умерли.

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