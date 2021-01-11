«ДНР»: 167 новых пациентов с COVID-19, 10 заболевших умерли

За минувшие сутки, 10 января, в отдельных районах Донецкой области выявлено 167 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



География выявленных случаев или другие подробности не сообщаются.



По состоянию на 11 января «ДНР» признает 16 209 случаев заболевания COVID-19, из которых 9243 человека выздоровели,

1448 — умерли.



Согласно статистике формирования, за последние два дня вследствие осложнений от COVID-19 умерли десять человек.



Кроме этого, сообщается о выявлении 64 случаев пневмоний за сутки, из которых 35 человек госпитализированы. Всего на лечении в ОРДО находится 1739 пациентов с пневмониями, из них 671 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. 4 819 пациентов выздоровели, умерли — 68.